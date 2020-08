Haruldused aias: kui tekib soov millegi erilise järele 

Haruldasemate taimede puhul ei saa meie oludes kasvutingimustest siiski üle ega ümber. Tuues aeda uustulnuka, on mõttekas talle sobiv kasvukoht juba eelnevalt valmis vaadata. Esmajärjekorras võiks see paik olla suurte tuulte eest varjatud, kuna just külmad ida- ja põhjatuuled teevad õrnematele liikidele pahatihti liiga.