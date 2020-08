Taaskasutuspärleid täis kodu: ülesvuntsitud vana on parem kui uus! 

Kui sul on sisekujunduse peale silma, võib tunduda, et teise ringi poest ainult häid leide saabki. Need tuleb kindlasti koju viia, sest kui asi ei sobi magamistuppa, siis passib see hoopis kööki! Just sellise moto järgi on Annela ja Alvar Keila külje all sisse seadnud oma kodumaja.

«Me ei osanud üheksa aastat tagasi seda maja tahtagi, sest olime soovijärjekorras seitsmendad,» selgitab perenaine Annela Põldveer (31) koos elukaaslase Alvar Salumaaga (33) oma kodu saamislugu. Siiski said omanikule sümpatiseerinud noored saatuse tahtel maja endale.