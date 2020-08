Ekspert selgitab: 10 peamist viga, mida muru niitmisel vältida 

Muruniitmisel tehakse sageli erinevaid vigu, mis on kahjulikud kas muru tervisele, muutes selle vastuvõtlikuks erinevatele haigustele, või niidukile, vähendades selle töövõimekust ja kasutusiga. Millised on levinumad vead, mida saaks kergesti vältida, selgitab Husqvarna niiduekspert Kristo Maripuu.

Murul lastakse kasvada liiga pikaks

Optimaalne murupikkus niitmiseks on 50-100 mm. Pikema muru niitmine tavalise niidukiga võib rikkuda masina ülekandeid ja rihmasid, kuid pikas persepktiivis võib olla kahjulik ka murule, sest murule jääb suuremas koguses niidujääke, mis ei lagune piisavalt ära ning võivad maha jäädes tekitada hallitust. Alternatiiv on niidujäägid kokku koguda, kuid see tähendab jälle lisatööd niitjale.