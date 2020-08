Lõhnad, maitsed ja tervis kodupeenrast – lõhnav madar 

GALERII

Lõhnav madar Foto: Tiina Kõrtsini

Maitsetaimi on enam kui till ja petersell. Osa on suisa nii mitmekülgsed, et ehivad aeda, lisavad imelist mekki roogadele ning kõige tipuks ravivad ka mitut tõbe. Just selliseid ürte tutvustab Tamme talu perenaine Heli Viedehof. Selle artikli kangelane on lõhnav madar.