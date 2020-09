Kodukirja sisustusuudised: trendikad kaitsemaskid, minimalistlik keraamika ja suvilakultuur 

Foto: suva.ee

Nagu merelaine

Virgo Ceramics on kodumaine keraamikabränd, mille on asutanud Londonis moenõustajana töötanud Anna Karboinova, kes loob koostöös kohalike disainerite ja kunstnikega portselanist keraamikat. Keraamik Ene Raua loodud „Mere kurvide” sarjas on kolm vaasi: „Laineharjal“, „Tuulesosin“ ja „Võnge”. Koos disainer Anu Samarüütliga on loodud linnulaulu-küünal. virgoceramics.com