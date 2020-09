5 toredat fakti õunaaiast 

Tore teada

• Õun, eriti punapõskne, sümboliseerib armastust ja viljakust.

• Inglased usuvad, et üks õun päevas hoiab arsti eemal. Juba Hippokrates soovitas soolenõrkuse ja südamehäirete puhul õunu süüa.

• On neid, kes usuvad, et õun annab püsivama energiasööstu kui kohv ja kui vahepalaks õuna võtta, sööme järgmise toidukorra ajal vähem.

• Aedõunapuid hakati meil linnade läheduses ja kloostriaedades kasvatama 13. sajandil. Mõisaaedades on õunapuude kohta andmeid alates 16. sajandist, taluaedades järjest rohkem alates 18. sajandi lõpust.

• Kõrgaeg oli enne teist ilmasõda, 1939. aastal kasvas meil 2 284 500 õunapuud, see hulk on siiani ületamatuks jäänud. Samal perioodil eksporditi Eestist õunu Soome ja Saksamaale.