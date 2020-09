Trendikas sisutuselement: bambus Põhjamaal 

NIPP

Punutud valgustid, panipaigakorvid või lillepotiümbrised läbivalt kogu korteris annavad tubadele ühtset rütmi. Eriti mugav on see üürikorteris.

Taimsed karedad punutud vaibad tasub põranda külge kinnitada, sest pidevalt nihkudes võivad need õlitatud või lakitud pinda kulutada.

Tekstiilidest sobib eriti naturaalne linane, üldse naturaalsed materjalid, ka hallides ja mustikasinistes põhjamaistes toonides. Või suviti lendlev puuvillakangas. Samuti kaaslaseks rohked toataimed.