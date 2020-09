Nutikale üürileandjale! Tea, kuidas kujundada korter mugavaks koduks uuele üürnikule 

Kuna üürnik tavaliselt ise suurt remonti ette ei võta ja üürikorterisse eriti ei investeeri, siis on tähtis, et vannituba ja köök oleksid korralikult remonditud ja sisustatud. Vannitoas võiks kasutada vastupidavat keraamilist plaati, võimalusel sellist, mis ei lähe kiirelt moest. Üürikorteris võiks olla pigem ruumi säästev dušinurk, mitte vann, eriti kui vannituba on väike. Ka suurt ja massiivset dušikabiini pole tänapäeval mõtet soetada, piisab, kui teha väike põrandatrapiga dušinurk läbipaistva klaasseinaga.

Mööblit võiks olla üürikorteris minimaalselt, kuigi see sõltub paljuski sihtgrupist. Tudengid tulevad enamasti kaks kätt taskus ja otsivad möbleeritud korterit, kus võiks olla ka lauanõud ja potid-pannid, perekondadel on seevastu enamasti oma mööbelgi olemas, tarbe­esemetest rääkimata. Klassikaliselt organiseerib üürileandja, et korteris oleks korralik köögi- ja vannitoamööbel ning sõltuvalt asjaoludest ka näiteks diivan, voodi ja riidekapp. Kui korter antakse üürile lühiajaliselt, peaks selles olema ka kogu tehnika kuni nõudepesumasina ja kliimaseadmeni välja.

Küll ei tohiks olla üürikorteris omaniku isiklikke asju ega muid pisividinaid – vaase, raamatuid, suveniire, fotosid. Mõnikord üüritakse välja omaniku senine kodu, kuhu on aastatega palju esemeid kogunenud – nendele tuleks leida uus koht mujal. Üürnik ei pruugi hinnata eridisainiga värvilist pehmet mööblit, ekstravagantset kaasaegset kunsti või raskepärast antiiki. Mõistagi peaks enne üürnike tulekut tegema ka korraliku suurpuhastuse ja hoolitsema, et ka kõik tekstiilid on puhtad ja värsked.

Pea iga elamispinna saab soovi korral hubaseks muuta, aga tähtis on lähtuda konkreetsest ruumist ja oma maitsest. Foto: Unsplash.com

Üürnik saab luua oma pesa

Üürnikule võivad üürikodud tunduda esmapilgul tühja ja külmana, kus ei teki sooja kodutunnet. Üürikodu võiks võrrelda valge lõuendiga, mida saab hakata meelepäraste värvide ja tehnikatega täitma.

• Esmalt tuleks investeerida tekstiilidesse, seda enam, et hiljem saab oma diivanipadjad, voodikatted, vaibad ja kardinad järgmisesse koju kaasa võtta.

• Tihti on üürikodus vaid laevalgustid, aga hubasust loovad ja ruumile ilme annavad hoopis põranda- ja lauavalgustid, samuti võib kasutada meeleolu loomiseks valguskette.

• Alati aitavad kodutunnet luua ka toataimed, endale meelepärane kunst ja peeglid.

• Kui korter on möbleerimata, siis tasub soetada mööblit, mis on võimalikult funktsionaalne ja sobib eri keskkondadesse. Ja pigem kerged esemed, sest massiivset mööblit on hiljem keerulisem kolida. Üürikorteris võib kasutada ka karkassita mööblit, näiteks kott-toole ja -diivaneid, suuri istumispatju.

• Hea nipp olemasoleva mööbliga korteris värskemat muljet luua on mööblifurnituuride vahetus, näiteks köök võib saada täiesti teise ilme, kui panna kapiustele uued nupud. Kui vanad alles hoida, saab uued nupud hiljem järgmises üürikodus kasutusse võtta.

• Kui panipaiku on liiga vähe, aitavad suured dekoratiivsed kastid ja kirstud, millesse riideid ja teisi tarbeasju peita, peaasi, et miski ei jääks nähtavale silma riivama.