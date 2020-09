FOTOLUGU | Kaunis koduaed, kus põlvest põlve on kasvatatud daaliaid 

Vanad sordid on enamjaolt lihtõielised ja siia talukohta on nad jõudnud perenaise emaliini pidi. „Daaliaid kasvatas juba minu vanaema Võrumaal, aga kui mu ema lapsepõlvekodust ära kolis, jäi suurem osa vanadest sortidest sinna,“ jutustab Inge. Siiski õnnestus üht-teist ka kaasa võtta ning tänaseks katavad daaliad koos oma uuemate liigikaaslastega juba arvestatava osa kunagisest kartulimaast. Vanu sorte on kümmekond. „See kollane, see tumelilla ja see kõige tavalisem punane on tõesti need sordid, mida meie peres on kasvatatud vähemalt viiskümmend aastat, aga mis on ilmselt veelgi vanemad,“ osutab perenaine lillede suunas. Omal ajal polnud lillesortide valik nii rikkalik kui tänapäeval ja taimejuurikad liikusid käest kätte. „Kõiki vanu sorte pole kahjuks enam alles, paljud on hävinud,“ räägib Inge ning loodab need tulevikus siiski veel üles leida. „Tore oleks kohtuda teiste samasuguste daaliakasvatajatega, kellega taimi vahetada.“ Inge ema sordidki on kõik omal ajal vahetamise teel saadud.

Kuigi vanad sordid pole ehk nii uhkete õitega kui uuemad aretised, näitab Inge kogemus, et vanad sordid on vastupidavamad. „Igal aastal ostan mõned uued juurde, aga paljud neist kipuvad välja minema või siis pole nende õieilu järgmisel aastal enam esimese aastaga võrreldav. Kui aga taim kasvab aias juba kümme aastat, siis on ta elujõuline ja jääb ka edasi püsima,“ teab ta omast käest.