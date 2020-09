Kaunis õitseja: daaliate värviküllane maailm 

Kes on kes?

Daaliate rühmitamine on keeruline, neid jaotatakse mitme süstemaatika alusel – Euroopas lihtsama, Ameerikas detailsema kirjelduse järgi. Õisiku suuruse alusel jagatakse neid omakorda viide rühma, alates 10 kuni 25 cm ja suurema õisikuni. Detsimeetrist väiksemad jagatakse veel nelja kategooriasse. Ameeriklased eristavad daaliatel 15 värvi või värvikombinatsiooni.

Lihtõielistel daaliatel on keelõisi vaid üks ring ümber keskosa.

Anemoonõielistel daaliatel on keskossa koondunud torujad putkõied, mis küljelt vaadates meenutavad padjakest või kuplit. Keelõisi on nende ümber enamasti üks ring, ent võib olla ka rohkem.

Pojengiõielistel daaliatel on ümber keskosa kaks või enam ringi lamedaid keelõisi.

Dekoratiivdaalitel pole keskosa üldse näha. Keelõied on enamasti terava tipuga.

Keradaaliate õisikud on kerakujulised ja üleni täidetud. Keelõite otsad on ümarad.

Pompoondaaliad on väikeste õisikutega, kompaktsed ja väga korrapärased.

Kaktusdaaliatel on täidisõisikud, keelõied enamasti pikad kitsad ja kokku rullunud, võivad olla kooldunud või sirged.

Poolkaktusdaaliad on ehituselt kaktusdaaliate ja dekoratiivdaaliate vahepealsed. Keelõied on alusel sirged ja laiad või kooldunud.

Vesiroosdaaliate õisikud on väga korrapärased ja küljelt vaadates lamedad. Keelõied meenutavad kujult lusikat.

Hirvesarve daaliate õisiku keelõite tipud on jagunenud kaheks või enamaks haruks.

Orhideeõielistel daaliatel on lihtõielistega sarnane õisik, kuid nende keelõied on rullunud sissepoole. Ameerikas nimetatakse neid tähtdaaliateks.