Naudi oma aeda! Head nõuanded, kuidas kujundada mõnusad puhkepaigad aias 

Skulptuur ja pink koos. London, Mile End Park Foto: Evely Karvak

Kivikaunistusega tugimüüri külge on paigaldatud kaarjas istepink. Itaalia, La Venaria Reale Foto: Evely Karvak



Kui paigutada istumiskoht nii, et taimed on kõrval ja eesvaates pingile suhteliselt lähedal, tekib samuti mõnus rahulik pesa, mis, olenevalt ilmakaarest, annab päikese- või tuulevarju või hoopis aitab päikesel sooja koguda.

Kui aias on vähe ruumi ja mitmeid pinke sinna ei mahu, siis kasuta ära muid aiakujunduse võimalusi. Ka peenrale saab teha istumiseks sobiva kõrgema serva või peita pink hekikurvi sisse, siduda müüri või seinaga või panna peenardesse aiamaastikuga sobivaid elemente, millele saab ka istuda. Näiteks kui palgile anda veidi voolavat joont, et seal oleks mugav istet võtta, ja ta sobivasse kohta paigutada, siis on ta ühtlasi ka aiaskulptuur.

Kui aed on väike ja tasase pinnaga ning kui pole soovi vaadet kõrgete istutustega tükeldada, siis võib leida ka teise võimaluse – kaevata puhkeplats maapinna sisse.

Mõnus on istuda, kui seljatagune on kindel. Kõrgemad põõsad, pügatud hekid või maapinda toestav tugimüür on istumiskohale hea seljatagune.