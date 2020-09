Kodukirja köögiuudised: uus hoidisteraamat, tervislikud kultuurseened ja maitsvad mahlad 

Kultuurseened on kasulikud Kui pole aega metsa minna, tasub poelettidelt valida just Eestis kasvatatud kultuurseeni – eriliselt kõvu krõmpse šampinjone – valgeid, pruune ja grillimiseks mõelduid. Uuringute kohaselt on neil seentel viirusevastane ja antibakteriaalne toime. Seeni saab kasutada paljudes toitudes – risotos, pasta- ja vokiroogades, hautistes, suppides jne.

Foto: Priit Grepp

Saaremaa siirupid Saaremaal käies võiks põigata lääne pool asuvasse Leedri külla ja sisse astuda Kadakakotta, kus valmistatakse maitsvaid tooteid just nimelt kadakast, täpsemalt kadakavõrsetest ja -marjadest. Saab kohapeal mekkida ja valida endale meelepärase siirupi kas ainult kadakast või mõne lisandiga, särtsaka kastme tšilli või küüslauguga, maiasmokale on pähklitega maius. Kui aga Saaremaale ei satu, saab neid tooteid endale hankida kodulehe saaremaakadakasiirup.ee vahendusel.

Foto: Priit Grepp

Mahe Komeet

Tallinna üks populaarsemaid kohvikuid Komeet on teinud täieliku mahepöörde Eesti mahetootjate kasuks. Menüüs on Härjanurme talu forell, Peipsi koha, Märjamaa lihatööstuse maheliha ja Kaarli talu teravili. Juust tuleb Andre, jogurt Esko, mesi Hiiumaalt Lemmena talust ning munad Punamäelt. Osaliselt muutus ka menüü, kust leiab rohkem tervislikke ja ka veganiroogi. Ent kundede vanad lemmikud on endiselt menüüs alles. Katuseterrassile on kohviku juht Marelle Lehter rajanud ürdiaia, kust pärinevad paljud köögis kasutatavad maitsetaimed. Soovi korral saab ka ise oma kokteili sisse piparmünti või liha peale tüümiani noppida.