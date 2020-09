FOTOLUGU | Toreda aiamajaga Viimsi kodus keeb elu õues hilissügiseni 

Viimsi valla krunt koos majaga, kus Eiko (40) ja Kadri (37) Ottoson oma perega elavad, jõudis nende suguvõsani 1965. aastal, mil mehe vanaema Maimu need endale ja oma tütardele ostis. Nagu praegugi, oli see ka toona otsatükk pikast talust. Tänu mitme põlvkonna tööle ja renoveerimisele on 40ruutmeetrine osa kasvanud aga 110ruuduseks. Kui kuus aastat tagasi ilmestas elumaja ülemist korrust veel lai terrass, siis nüüdseks on see kolmanda lapse perre lisandudes ehitatud lisatoaks. Viimase aja suuremad muutused on kodus aset leidnud aga hoopis aias, kus pere näib elavat aprillist oktoobrini.