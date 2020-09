Nutikad aiatööd septembris – ära veel peenraid tühjaks jäta! 

Peenramaal

Säilita talvevarusid. Korja septembrikuu jooksul peenardelt ja puu otsast ära pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud puu- ja juurviljad.

Pikenda hooaega. Jäta osa köögivilju peenrasse ja kata need looriga, et nende kasvuaega pikendada. Tõstetud peenardes kasvavatelt taimedelt on soojal sügistalvel mõnikord võimalik korjata värsket kraami kuni aastavahetuseni.

Ära jäta peenraid tühjaks. Külva tühjaks jäänud peenardele haljasväetist, näiteks ristikut või alfalfat, sest need kasvavad ka madalate temperatuuride juures ja aitavad säilitada sedasi mulla viljakust ning tekstuuri.

Istuta. September on hea aeg, et istutada maasikataimi ning paljasjuurseid marjapõõsaid ja viljapuid. Võta töö kindlasti ette pilves ilmaga ja multši taimed siis põhuga vms. Seejärel kasta äsja istutatud taimi regulaarselt, et taimed korralikult juurduksid ja juba järgmisel aastal vilja kannaksid.