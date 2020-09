Kodune töönurk peab olema mugav ja praktiline  

Kõige olulisematele asjadele, mida töönurka sisustades silmas tuleks pidada, juhib tähelepanu K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina. Muu hulgas on oluline jälgida ka seda, et väiksemate laste lauad-toolid oleksid nende kasvule sobivad.

Tavaliselt kiputakse töönurga sisustamist alustama kirjutuslaua valimisest, tegelikult on palju tähtsam soetada mugav ergonoomiline tool – sobimatu iste väsitab selga, sellest saavad alguse vaevused, mis tööle keskendumist ei soodusta. Tähtis on, et toolil oleks toetav ja mugav seljatugi, hea, kui ka käetoed. Kontoritoolide valik on suur, nende seas on nii lihtsaid ja tavapärase välimusega kui ka erksavärvilisi ja efektse disainiga istmeid – sobiva peaks leidma ka kõige nõudlikuma maitsega koduomanik.