Põranda hooldusnipid, mida kindlasti peaksid teadma 

Mõtle läbi, kuhu ja kuidas muster põrandal paigutada, et see varjaks kõige näotumad kohad, kinnita šabloonid ja värvi muster põrandale. Võrreldes kogu põranda ülevärvimisega, on suur pluss see, et mustrit saab põrandale värvida ka jupikaupa ja tänu sellele pole vaja kogu tuba tühjaks teha.