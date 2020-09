Köögitrendid! Valamu nutikad lisatarvikud teevad köögi mugavamaks 

„Köögis toimetades veedab perenaine suure osa oma ajast, uuringute järgi ligi 60 protsenti, valamu juures. Just seepärast mõtlevad valamute tootjad üha enam sellele, kuidas oleks mugavam – ja kindlasti ka hügieenilisem – seal toimetada,“ ütleb köögikujundaja Hiie Härm. „Näiteks Ameerikas kasutatakse hästi suuri valamuid, mille põhjas on restid, servadele kinnituvad aga igasugused korvid ja lõikelauad jms. See on terve töötsoon, nagu seal seda nimetatakse.“

Ameerikas on köögivalamu ja selle ümbrus Hiie Härmi sõnul terve omaette töötsoon: valamu põhjas on restid, selle servadele kinnituvad aga igasugused korvid, lõikelauad jms. Foto: Hiie Härm

Lisatarvikuid saab köögivalamule osta meilgi. „Populaarseim on kindlasti sõelkorv, mis asetatakse kandilise valamu servadele,“ kirjeldab Hiie tellijate eelistusi. „Seal saab pärast pesemist nõrutada viinamarju või salatilehti, panna teelusikad pärast loputamist nõrguma – kas või makarone kurnata.“ Väga populaarne ja igati asjalik abivahend on köögikujundaja kinnitusel ka metallist rullmatt, mille saab samuti asetada kandilise valamu servadele ja kasutada siis nõude või puuviljade nõrutamiseks või mis iganes muul otstarbel. „Kui tarvikut enam vaja pole, saab selle rulli keerata ja pista sahtlisse järgmist kasutuskorda ootama. Väga mugav, võtab vähe ruumi ega jää ette, kui seda parajasti vaja pole,“ ütleb Hiie. „Samaks otstarbeks ja samal viisil kasutamiseks on olemas ka mobiilne nõrutusplaat, mida saab hoida sahtlis või kapis ja võtta välja siis, kui valamukausi kohal on lisapinda vaja.“

Rullmatti on mugav kasutada näiteks nõude, puu- ja köögiviljade vm nõrutamiseks. Kui seda parajasti vaja pole, saab mati rulli keerata ja sahtlisse pista. Foto: tehnikastuudio.ee

Nutikas nuustikuhoidik

Lõikelaudu, mida saab asetada valamu servadele, pakutakse nii puidust kui ka klaasist. „Igati mugav on näiteks pestud porgandid sealsamas valamu kohal tükeldada ja lõikelauale nõrguv vesi kohe valamusse kallata – või siis valgub see laualt ise valamusse,“ kirjeldab Hiie. Üks lisavidin, mis köögikujundajalt eriti palju kiidusõnu teenib, on valamu siseküljele kinnitatav nuustikuhoidik: „Ei taha ju, et märg nuustik või lauapesulapp kusagil valamu serval vedeleks ja kõigil silma all oleks, aga kuhugi kinnisesse anumasse ei saa seda ka panna – seal see ei kuiva ja hakkab halba lõhna levitama. Kõige mugavam ongi see silma alt ära panna valamu sisse, aga niimoodi, et nuustikul oleks ruumi ka kuivada. Väga nutikas lahendus!“