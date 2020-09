Väärt nõuanded, kuidas valida aeda terve ja ilus taim 

Ohtliku bakterhaiguse peremeestaimedeks võivad olla õuna-, pirni-, viirpuud, pihlakad, tuhkpuud, ebaküdoonia, toompihlakas ja astelpihlakas, villpööris, küdoonia ja tuliastel. Haigus levib tuule ja vihma, aga ka lindude, putukate ja inimestega – seda võivad levitada nii nakatunud viljad kui ka veovahendid.

Hästi toestatud ilu- ja viljapuud püsivad ka suurema tuule korral püsti. Foto: Janne Põlluaas

Teomunad kui väetisegraanulid

Taimehaigusi ja kahjureid ongi lihtsam ohjeldada avastamisjärgus, hiljem on võitlus märksa kulukam ja aeganõudvam. Hispaania ehk Lusitaania teetigu (Arion vulgaris) on elav näide, kuidas üks kahjur võib kanda kinnitada. Kirjutasin Lusitaania teeteost pikemalt Tiiu jaanuarinumbris, kuid vahepealsetel kuudel on võõrliik erakordselt jõudsalt levinud ja pole liialdus temast veel kord juttu teha.

Hispaania teeteo liikumiskiirus on 5–9 meetrit tunnis. Toidutaimed, kellest hiidnälkjas üle on roomanud, on kaetud kibeda limakihiga ning söögiks ei kõlba enam nad ise ega nende viljad. Kui teol toitu jätkub, on ta üpris paikne, kuid tahtmist mööda suudab hõivata ka uusi alasid.

Teravdatud tähelepanu Hispaania teeteo suhtes tuleb üles näidata juba taimi ostes. Et ahtas istikupotis rammu jaguks, pannakse mulla sisse pikatoimelise väetise teri, kahjuks on Hispaania teeteo munad nendega väga sarnased. Leides 20–40 pärlist koosnevaid valkjaid munakogumikke, tuleb need juurepallist eraldada ja keevat vett peale valada, et need hävitada.

Kuna Hispaania teetigu on hermafrodiitne ehk kahesooline liik, siis piisab paljunemiseks ühest isendist. Iga tigu muneb suvega 400–500 muna, millest nelja nädalaga koorub uus põlvkond, kes on kuue nädala möödudes suguküps ja valmis munema uue satsi. Ühe hiidnälkja järelkasv võib olla üüratu.