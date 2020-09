Dagmar Oja oma kodust: vanasti meeldisid mulle värvid, kuid nüüd eelistan rahulikke toone 

Mind huvitab sisekujundus. Mulle meeldib vaadata, kuidas Instagramis on tehtud enne- ja pärast-pildid mõnest kodukujunduslahendusest. Ükskõik, milline kodu enne oli, on see pärast ikka valge-halli kombinatsioon. Tundub, et minu kodus on sama asi juhtumas. Vahetasin rohurohelised kardinad, vaiba ja diivanipadjad välja ning nüüd on ruumi tonaalsus moekalt valge ja hall. Mu üks sõber küsis, et kas lõpetasid igavese suve ära? Vastasin, et jah, läksin igavese talve peale. Plaanin ka köögimööbli oranžid uksed valgete vastu vahetada. Mulle vanasti meeldisid värvid, kuid nüüd pigem eelistan rahulikke toone, millel on mõned värviaktsendid. Kui raatsiks, siis vahetaks tumeda mööbli heleda vastu.