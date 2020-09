INSTAKODU | Soodne köögiuuendus: purk värvi tõi kardinaalse muutuse  

Britten tunnistab, et algul tundus köögimööbli ülevärvimine veidi hirmutav. „Kahtlesin, et kuidas ma nüüd hakkan täiesti korralikku asja üle mökerdama. Õnneks on tegu siiski kõigest mööbliesemetega ja kui lõpptulemus ei meeldi, siis saab selle ju üle värvida! Minu köögi ilmet muutis värvimine kardinaalselt. Selle oleks võinud juba palju varem ette võtta,“ kostab naine.