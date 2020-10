Lugejakirjad | Kodukirja lugeja: "Kodutunne on või ei ole. Seda ei saa tekitada, see tuleb hea auraga kaasa." 

Ene Raudkats Kuremaalt: Kodutunne on või ei ole. Seda ei saa tekitada, see tuleb hea auraga kaasa. Tagantjärele tarkus on sedasi, et kui oled elujulguse saanud erineda... Meie kodu on kui sasipundar. Askeetlikud seda ei taluks. Aga kuigi olen vähendanud toalilli, ei loobu ma pisiesemetest ja meetrite viisi raamatute varamust. Kui kirjandusmuuseum kogus lugusid „Esemed meie rännakul“, siis ma oma raamatukogu tutvustasingi, lihtsalt ja ausalt. Tagastamata raamat on suurem võlg kui rahatäht. Kodualtariks kutsun seina, kus mu armsad reas.

Kunagi unistasin monsterast ja nüüd on see mul pea 40 aastat sisustuselement. Aga nõuab hoolt ja vahel arvan, et loobun... Aga ei saa, elus asi siiski. Head edenemist Kodukirjale!