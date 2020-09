Bruno disainiauhind: silmapaistvad disainesemed viskiklaasist ökotapeedini 

Munakoortest kõrvarõngad

Laura Saksa inspireerib taaskasutus. Jälgides kodus ja hotellis hommikusöögi valmistamisel üle jääva prügi hulka, selgus, et suure osa moodustavad munakoored, millele on võimalik anda uus elu. Kasutatud munakoored on purustatud ja töödeldud biovaiguga ning vormitud munakujuliseks. Munakoorte värvimiseks on kasutatud vaid looduslikke värvaineid (süsi, peet, kurkum, vaarikas, mustikas, punane kapsas, klorella- vetikas, matcha-tee). Kaks kollektsiooni: „Scrambled Eggs“ ja „Boiled Eggs“.