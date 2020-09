FOTOLUGU | Vanast lasteaiast saab 300-ruutmeetrine mõnus kodu 

Lõuna-Eesti maalilise Kaika kuplistiku serval, Antsla linnas asub peatänava ääres omapärane hoone, mille piklik kuju ja ehitusstiil vihjavad, et majal on olnud varem ühiskondlik otstarve. Tegu on endise lasteaiaga, kuhu on omale kodu rajanud loodusfotograaf Janek Joabi pere.