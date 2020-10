Soovitused suurele kokkajale: nii muudad köögi mugavaks! 

Millised on sellesügisesed trendid köökides?

Koroonaaeg on inimesed praktilisemaks muutnud, sest vähem käidi väljas söömas ja rohkem valmistati toitu kodus. Loomulikult pööratakse tähelepanu ka sellele, kuidas köök välja näeb, sest üha rohkem aega viibitakse just selles ruumis.

Milliseid värve soovitate? Mis on praegu trendikas? Tundub, et järjest enam jõuavad kööki puit (vineer) ja must värvitoon.

Kuigi must värv on praegu sageli esimene valik, siis üha rohkem püütakse kasutada ka teisi värvitoone.

Foto: Franke