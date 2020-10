Väldi külmkappi täites neid vigu ja toit säilib kauem värske! 

Kuidas oma külmikus asju paremini paigutada, et toiduained säiliksid võimalikult kaua? Eriti nüüd, mil soovime toidupoes käia harvem ja suurüritusi asendavad koosviibimised sõprade ja pere seltsis.

Enne poodlemist on oluline meeles pidada, mida rohkem asju külmkapis on, seda suurem on võimalus, et mõned toodetest surutakse vastu külmiku seina, kattes ventilatsiooni­avad ja andurid. Toiduainetest pungil külmik soodustab toodete kiiremat riknemist, kuna nende vahel puudub õhuringlus.