Kodukirja remondipreemia võitja uus väljakutse: 120aastasest palkmajast Pärnus saab autentsete detailidega eramu 

Aasta Kodu 2019 remondipreemia laureaat kunstnik Jan Leo Grau on oma Stalini-aegse korteri jätnud linna­­stuudio­ks ning viimased aastad ehitanud ja remontinud koos Marian Kivilaga üht ajaloolist Pärnu elamut.

Mis on sinu uus remondialane väljakutse?

Uus remondialane väljakutse on 120 aastat vana palkmaja Pärnus, tõenäoliselt oli see ehitatud rendimajaks saja aasta taguse tselluloosivabriku Waldhof töölistele. Sellele viitavad viis puupliiti, millest mõni oli jagatud veel kahe ahju ja nelja soojamüüri peale - eri tube kütsid erinevad pered. Sel ajal oli väga tavaline, et ühes majas elas igas toas omaette leibkond.