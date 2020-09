Oluline teada! Enne maja renoveerimist tasub teha energiaaudit 

...Kui korteriomanik on hädas näiteks korterisse tekkiva hallitusega, siis saab termopildistamise abil välja selgitada, kas viga on hoone konstruktsioonis või saab häda alguse hoone sisekliima muutustest, mille inimesed ise oma käitu­misega on põhjustanud. Jõesaare sõnul on hallitus sageli näiteks alaventi­leerituse tagajärg, mis võib tekkida juba siis, kui vana maja uksed-aknad vahetatakse uute ja õhukindlate vastu. Loomulik õhuvahetus, mis maja ehitamise ajal oligi ette nähtud toimuma ebatihedate uste ja akende kaudu, pole enam võimalik, elu korterites käib aga endistviisi: tehakse süüa, käiakse vannis ja duši all, pestakse-­kuivatatakse pesu...