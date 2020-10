FOTOLUGU | Pilkupüüdvate aiarajatistega õuel on lastul looval mõttel kulgeda 

Kümme aastat tagasi otsustasid Ebe ja Virgo Lehtmaa pühkida jalgelt pealinna tolmu ning asuda elama Hagudisse naise vanaemalt päritud talusse. Perelisa oli tulekul ning puhas ja rahulik kasvukeskkond suurlinnast pisut enam kui pooletunnise autoteekonna kaugusel tundus õige.

Vana maja koos suure õunapuuaiaga lasi seni korteris elanud noorperel rahulikult kohaneda ning aegamööda hakkasid noored elamist oma käe järgi sättima. Kui sisetööd majas tehtud said, võeti ette õu – esmalt valmis kiviktaimla, seejärel veesilm, kartulimaa muudkui kahanes ja suur osa vanaema-aegsetest õunapuudest vandus ajahambale alla. „Aiamaad on tõesti iga aastaga koomale tõmmatud,“ tunnistab Ebe. „Varem oli nii, et lõuna ajal alustasid kastmist ning lõpetasid alles õhtuhämaruses.“