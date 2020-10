Pista sibulilled nüüd mulda, et kevadel lilleilu nautida 

Enamik sibullilledest on valguslembesed ja kasvavad kõige paremini täispäikeses. Hea on ka see, et suur osa sibullilledest õitseb meie kliimas ajal, mil puud on veel raagus. Seepärast saab neid istutada ka õunapuude alla või püsilillede vahele. Hästi sobivad puude alla sillad, lumikellukesed, märtsikellukesed, koerahambad, lõokannused.