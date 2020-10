TEE ISE | 5 ideed, kuidas tuppa tuua vürtsikad sügisaroomid  

Foto: Helen Perk

Tee nii: Lao kaneelipulgad purki. Vala neile oliiviõli. Sule anum ja pane see umbes kaheks nädalaks jahedasse ning pimedasse «settima». Tilguta sõltuvust tekitava lõhnaga õli näiteks vannivette või tupsuta randmetele. Kaneeliaroom tõrjub väsimust, rahustab ja loob hea turvalise enesetunde.

Foto: Helen Perk

Tee nii:

Pese käbid voolava vee all puhtaks. Soojenda ahi 180−200 kraadini. Kata ahjupann küpsetuspaberiga ja aseta käbid tunniks ahju. See nipp kuivatab käbid ja aitab neil avaneda. Pane kuivanud käbid kilekotti, tilguta sinna umbes kümme tilka eeterlikku õli, loksuta koti sisu hoolikalt läbi. Jäta paariks päevaks seisma, et käbid lõhna endasse tõmbaksid. Mõnusa aroomiga käbid sobivad näiteks toa- või riidekapi lõhnastamiseks.