Saagu valgus ehk Kuidas luua koju valguslahendused, mis täidaks kõiki vajadusi? 

Kodu valgustus peaks olema hästi läbi mõeldud, et see täidaks kõiki eesmärke. Nii on kodus mõnus olla, turvaline ringi liikuda ja võimalus ka lugeda ning tööd teha. Trendikate aktsentvalgustitega saad kodukujundusse lisada mängulisust ja nüüdisaegsust.

Kodu valgustust planeerides on sul vabamad käed, kui saad seda teha enne kapitaalremonti või kodu ehituse ajal. Samas on palju võimalusi ka siis, kui valguslahendus on varasemast juba paigas.