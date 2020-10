Aed efektseks: värvi toovad helmikpöörised 

Helmikpööriste sordivalik on lai kui arlekiini kostüüm! Oranžid, purpursed, roosad, punased, laimi- ja leherohelised, hõbedased, täpilised, marmoreeritud, kirjud – just nii mitmekesine on helmikpööriste üle saja sordi lehestiku koloriit. Sellele lisandub leheserva lainelisus või säbrulisus ning valgetes, roosades ja punastes toonides õieudu.

Helmikpööriste (Heuchera) poolesaja liigiga perekond on pärit Põhja-Ameerika mägedest ja rannikualadelt. Meie oludes on helmikpööris talvehaljas püsik, mis tähendab, et nad säilitavad oma lehestiku peaaegu muutumatult kevadeni.