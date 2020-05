Vannitoaremonti tuleb alustada eelarve koostamisest

„Kõike saab, kui tahetakse – ja kui raha on,“ ütlevad seepeale ehitusspetsid. Iseasi, kas kõike on mõistlik teha. Torumehed näiteks võivad torud vedada just sinna, kuhu pererahvas soovib – aga kas see on just arukas ja toimiv lahendus? Igal juhul tasub meistrimeeste arvamus alati ära kuulata ning suurte ja kulukate tööde puhul ka mitut arvamust/hinnapakkumist küsida.

Õdus ja kõigiti otstarbekas vannituba ei pruugi olla kõige odavam lõbu, aga iga kulutatud sent läheb suure tõenäosusega asja ette.

„Kodune vannituba ei ole ju ammu enam ainult pesuruum – see on pigem buduaar või spaa, kus argirutust lõõgastuda,“ ütleb vannitoamaterjalide ja -sisustusega tegeleva Lintman Eesti tegevjuht Kadri Kaasik. Hea tulemuse nimel ei maksa vannitoaremonti kavandades uisapäisa tegutseda. Suurema vannitoa puhul saab mõttel lasta uljamas kaares lennata, seda on mõnevõrra lihtsamgi kujundada, väiksem ruum vajab eriti põhjalikku läbimõtlemist ja üheksa korda mõõtmist, et kõik mahuks ära ning lõpptulemusena oleks vannituba mugav ja käepärane.

Ajutine või igavene?

„Vannitoaremondi eelarve planeerimine ei pruugi olla sama lõbus kui värvide ja seadmete valimine, aga see on sama oluline – kui mitte olulisemgi,“ rõhutab Kaasik ja soovitab alustuseks läbi mõelda, kui kaua on kavas renoveeritavas kodus elada.

„Kui on teada, et mõne aasta jooksul on nagunii plaanis kodu näiteks suurema vastu vahetada või muul põhjusel kolida, siis tasub uurida oma piirkonna kinnisvarahindasid ning hoida remondieelarve vastavuses selle kandi kodude keskmise hinnaga,“ juhendab Kaasik. Üldiselt kehtib reegel, et vannitoa renoveerimine võiks maksma minna umbes 5–10 protsenti kõnealuse kinnisvara hinnast. Kui aga teed remonti kodus, kuhu kavatsed jääda aastakümneteks, võid unelmate vannitoa ehitamiseks kulutada ka rohkem – kui rahakott seda võimaldab.

Eriti hoolikalt tuleks läbi mõelda kõik vannituba puudutav, sest selle ruumiga seotud valearvestused võivad hiljem valusalt kätte maksta ja vigade parandus üsna kalliks minna. Mõelda tuleb nii sellele, kuidas kaitsta maja konstruktsioone niiskuse eest ja tagada piisav ventilatsioon, kui ka sellele, mis ja kus selles unistuste vannitoas peab olema.