Ürtide kuningas: külmakartlik, ent vastupandamatu basiilik 

GALERII

Külmaõrn taim edeneb hästi kasvuhoones, kinnisel rõdul või toas aknalaual, avamaal aga vaid südasuvel. Linnas on basiilik potitaimena kättesaadav ka talvel, kuigi külmakahjustusi võib ta saada juba poe külmriiulis. Foto: Lavi Perchik/Unsplash

Basiilik on üks maailma armastatumaid ja hinnatumaid maitsetaimi, mida on korduvalt tituleeritud nii kuningate ürdiks kui ka ürtide kuningaks. Kulinaarias kasutatav basiilik on mahlaste varte ja lopsakate lehtedega, soodsatel tingimustel kuni 60 cm kõrguseks kasvav põõsakujuline taim, millest tänapäeval tuntakse enam kui tosinat sorti.