Too sel aastal jõuludeks jõuutähe asemel hoops kelmikas alpikann! 

Et taime õitsemist pisut ergutada, võib teda paar korda kuus väetada tavalisest poole lahjema õitsvatele lilledele mõeldud väetiselahusega. Meeles tuleb pidada, et väetisveega ei tohi kunagi kasta päris kuiva mulda, õigem on väetada kastmisele järgneval päeval. Alpikanni pole mõtet nö paremasse mulda ümber istutada, see mõjub talle halvasti ja ta lõpetab õitsemise.