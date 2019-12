Araukaaria - teistmoodi jõulupuu 

Foto: Priit Grepp

Kes iga-aastase kuusetralliga liituda ei taha ning kel elamine piisavalt ruumikas, võiks endale koju tuua kõrge araukaaria (Araucaria heterophylla). Nagu nimigi ütleb, on tegemist ajapikku kõrgeks kasvava taimega. Ostmishetkel on ta tihti süütu moega, täitsa parajas toakuuse-pikkuses ning tänu püramiidjale kasvukujule meenutab justkui kiiksuga kuuske. Oksad paiknevad sirgelt selgete männastena ning säravalt soojades rohelistes toonides okkad on mõnusalt pehmed. Araukaaria on kasvutingimuste suhtes üpris nõudlik. Talle sobib hästi valgustatud, õhurikas ja pigem jahedapoolne, u 17-kraadine kasvukoht – siis ei veni oksavahed välja ja kasvukuju jääb kenasti kompaktseks. Araukaariale meeldib, kui teda aeg-ajalt piserdada, sest liiga soojas ja kuivas kohas võivad okkad pudenema hakata. Ajal, kui päike on aktiivne, ei tohiks araukaaria jääda otsese päikesevalguse kätte, vajadusel tuleb teda siis varjutada. Talvisel puhkeajal peaks ruumis, kus araukaaria kasvab, olema ma