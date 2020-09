Head nõuanded, kuidas okkaline kaktus uude potti istutada 

Kaktuste istutusmullale võiks lisada kiviklibu või jämedamat kruusa vahekorras 1:1.

Parim abivahend kaktuste ümberistutamisel on lusikas. Esmalt lusikasabaga auk mullapinda, siis taim sisse ja kõrvalt lusikaga mulda juurte alla. Lusikasabaga on hea mulda kaktuse juurte vahele sonkida, et taim kindlamalt paigale jääks.

Oluline on ka õige istutussügavus – koht, kus juured algavad, peaks jääma potiäärega ühetasa. Rohelist vart mullasse panna ei tohi.

Kui taim paigas, algab maastikukujundus. Potis võiks taime kõrvale panna näiteks suurema kivi. Ka kogu mullapind kaktusepotis on tark kivikestega katta. Kivid kinnitavad kaktuse paika ja tänu neile püsib muld paremini parasniiske. Kuidas sellist multši kasutades aru saada, kas taime on vaja kasta? Kui muld on märg, on kivid tumedamad ja rõsked, kui kivid on heledad, on muld kuiv.

Kaktuse äratamine

Ümberistutamise viimane töö on kaktuste uduvihmutamine. Selleks on parim vihmavesi – kindlasti soe vihmavesi. Esimese paari nädala jooksul võiks ümberistutatud kaktusi vihmutada korra või kaks päevas – esialgu sellest meeleheast neile piisab. Taim saab aru, et kasvuperiood on alanud ja kasvatab endale narmasjuured. Siis võib kaktusi juba rohkem kasta, kuid ikka sooja, 34-kraadise veega.