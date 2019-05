KODUKIRI TULETAB MEELDE: kuidas kasvatada taimi väikesel pinnal? 

Rippamplite kasutamine

Roni- ja vääntaimed

Teine võimalus kõrguste vallutamiseks on kasutada roni- ja vääntaimi. Seda haljastusvõtet saab lisaks rõdu- ja terrassiaedades väga edukalt ka väiksemal aiamaalapil rakendada ning taimevalik on siingi lai. Suveliaanidest ehk ühe suveronijatest on vast kõige tuntumad suur mungalill, mehhiko vanikkuljus, tiivuline tunbergia, lehtertapp ja lõhnav lillhernes. Köögiviljataimedest võiks kasvatada kõrgekasvulisi ube – lattube, õisube ja silmapaistvalt purpurset lobauba. Soojas ja tuulevaikses kasvukohas – näiteks rõdu või terrassi seina ääres, aiaruumi puudumisel isegi köögi aknalaual võib söödava taimeseina moodustada ka ülesseotud kurgitaimedest. Isegi kõrgekasvuliste tomatitaimedega saab söödavaid hekke moodustada. Tuleb ainult arvestada, et ronitaimed vajavad tugesid või ülessidumist. Suveliaanid tasuks kindlasti ka ette kasvatada, nii jõuavad nad paremini endale pandud ülesandeid ronimise, õitsemise ja viljumise osas täita.

Taimepüramiid

Väiksemasse aeda või terrassile võiks hankida ka taimepüramiidi. See on kõige ruumisäästlikum moodus kitsal pinnal aiandusega tegelemiseks. Mida rohkem on püramiidil korruseid, seda rikkalikumalt saab seda taimestada. Näiteks 7-korruseline taimepüramiid võib asendada tervet aeda, sest sinna mahuvad kasvama nii maasikad, maitsetaimed ja supiroheline, salatid ning silmailuks ka lilletaimed. Taimepüramiidi kolmnurkne kuju tagab, et päikesevalgus jõuab päeva jooksul kõikidele püramiidi külgedele. Taimepüramiide on müügil erinevas suuruses kuid osaval tisleril pole selle valmistamine ka mingi eriline kunst.

Taimepüramiid on ruumisäästlik moodus kitsal pinnal aiandusega tegelemiseks