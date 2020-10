Mida teha kui sukulent on inetult välja veninud? 

Sukulendid venivad välja, kui neil pole piisavalt valgust. Esialgu hakkab taim valguse poole kaarduma ning seejärel kasvab lehtede vaheline vars aina pikemaks. Samuti on lehed väiksemad ja heledamad kui need tavaliselt oleksid. Selleks et taim oma endise välimuse saaks tee järgnevalt.