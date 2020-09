INSPIRATSIOONIKS: trepid ja astmed aias loovad vaheldusrikkust 

Siledal maal on elada lihtsam, kuid eri tasapinnad on põnevalt vaheldusrikkad. Selleks, et künklik või ebatasane ala mugavaks teha, on palju eripalgelisi lahendusi.

• Trepist on abi kõrgusevahede turvalisemal läbimisel.

• Trepist võib teha aias omaette vaatamisväärsuse ja pilgupüüdja. Ka ükskõik kui väikeste kõrgusevahede puhul.

• Olulised on nii trepi materjal ja stiil kui ka ümbrusega sobivus. Need teevad trepist mitte ainult tehniliselt vajaliku ehituselemendi, vaid kohandavad selle meeldivalt ka ümbritseva alaga.

1. Muust teepinnast värvi ja vormiga eralduv trepp. Lakooniline ja pilkupüüdev. Kopenhaagen 2. Trepiastmete kaenlas kasvavad vastupidavad taimed. Kuna mulda seal ei ole, siis taimed on kinnitunud aja jooksul astmepragudesse kogunenud mulla ja liiva sisse. Rootsi, Millesgården 3. See trepistik on vee päralt. Chelsea aiandusnäitus Londonis 2013

1. Kallakut pidi kulgev tee. Suured graniidirahnud on paigutatud astmeliselt peenra ja tee serva. Nende peal on tore turnida ja päikesesoojas istuda. Kotka Sapokan Vesipuisto 2. Väikeste tõusudega pikad astmed. Puitprussist astmeserv kruusasõelmetega. Chaumont-sur-Loire’i festival / Community Gardens Prantsusmaal 3. Justkui kunstlik kärestik, kividevahelises pilus voolab vesi. Kivist astmed on kõik erineva voolujoonelise kujuga, meenutades murenenud mäekülge. Chelsea aiandusnäitus Londonis 2007

1. Lihtne trepp maastikus aitab järsku kallakut ületada ja on lagedal alal pilgupüüdjaks. Murus olev teerada jääb üsna märkamatuks. Palotorninvuori park Kotkas 2. Hekiastmed – need ei ole käimiseks. Laia kaldtee kõrval olevat astmelist istutusala täidavad pügatud hekid. London 3. Trepi kõrval olev käsipuu on samuti astmeline ja sinna peale on tore asetada taimedega potte. Alhambra Hispaanias 4. Massiivsed kiviastmed on täidetud veega. Käimiseks on kõrval mugavam lahendus, aga istumiseks sobivad astmed hästi. Kopenhaagen

Trepi rajamine on aja- ja töömahukas, enne ehitamist mõtle läbi liikumisteed ja trepi kasutusmugavus. Kas sinna üles ikka on vaja minna ja millist teed pidi?

Nagu paljude muudegi asjade puhul, saab ka koduaeda trepi tegemiseks ideid ja mõtteid avalikust ruumist, näiteks parkidest.

Trepid on käimiseks, aga ka istumiseks ja puhkamiseks. Neid saab uputada taimedesse ja teha nad põnevamaks vee abil. Trepiastmed võivad olla sirged või eriomase kujuga. Samuti võib kasutada väga mitmeid ehitusmaterjale. Kuid üks on kindel – trepp peab olema turvaline ja mugav kasutada. Astmed peavad asetsema horisontaalselt ega tohi kõikuda, astmete kõrgused olgu aga ühesugused, muidu kipub kergesti komistama.