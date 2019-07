Kasuta nippi! Erguta lastetuba ägedate fotodega!  

Foto: Ed O’Riley / Camera Press

• Lase mõni oma lemmikfoto sobivas suuruses välja printida. Tee väljaprindist ka paberkoopia, et sellele naelte asukohad peale märkida. Naelakeste vahele nööri tõmmates saad luua toreda mustri. • Väljaprinditud foto tuleb liimida kõvemale alusele, näiteks papile või puidust pinnale, et saaks naelakesed sisse lüüa. Naelu toksides ära neid lõpuni sisse ei löö, aga jäta kõik ühepikkusteks. • Keera nöör kaks korda ümber naela (püsib paremini paigal) ja tõmba naelte vahel pingule. Nööriotsa võid kinnitada peale sõlme ka superliimiga. • Nööri asemel võib kasutada peenikest heledat siidlinti, põnevama peaga naelu vms.

Tore teada

Hobiga seotud fotod annavad lastetoale iseloomu ja meeldivad kindlasti ka toa omanikule. Baleriiniteema on tütarlapsele, kes alles unistab balletitrennist või juba teab, mis on esimene positsioon või grand plie. Muide, esimene selline balletiseelik valmistati 1832. aastal kuulsale Itaalia baleriinile Maria Taglionile – see ulatus põlvini, kuid oli imeliselt õhuline. Lühikesed tutud võeti kasutusele, et baleriini liigutusi rohkem nähtavale tuua, ja ka tantsijatele olid need mugavad.