Vanni valimiseks tasub võtta aega, et paika saaks õige disain ja suurus 

Vannitootja Balteco tegevjuhi Lars Sumbergi sõnul valitakse vanni teoorias umbes iga tosina aasta tagant, praktikas veelgi harvem, 15–20 aasta järel, seega tuleb asja väga hoolikalt kaaluda. “Mõistlik on vaadata, kes on vanni põhikasutajad – kas lapsed või täiskasvanud,” räägib Sumberg. “Kui täiskasvanud, tasub kaaluda ka massaažifunktsiooni, mis pakub tervislikku võimalust lõõgastuda.” Lastele sobib Sumbergi sõnul hästi ka lihtvann, mis on turvaline isegi juhul, kui selles on vähe vett. “Suurim vannikasutajate grupp ongi väikelapsed, kes igal õhtul vannis käivad,” märgib Sumberg, lisades, et seetõttu on nende klientide hulgas palju noori peresid.