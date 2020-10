Varjulised aiaosad – millised taimed seal kasvada tahavad? 

Roomav akakapsas on vähenõudlik ja pikaealine pinnakatja. Õitseb kevade poole lillakassiniste õitega. Sorte on nii roheliste, pruunide kui ka kirjude lehtedega.

Hostad on suurte dekoratiivsete lehtedega pikaealised püsililled. Lehti on paljudes toonides ja liike eri kasvukõrgustega. Hostad armastavad viljakat parasniisket mulda ning et tõeliselt lopsakaks sirguda, meeldib neile kasvada ühes ja samas kohas. Õied lillakates või valkjates toonides.

Südajas tiarell on hea pinnakatja, õitseb juunis-juulis. Lehed on servadest lõhestunud ja tihti kaunilt mitmevärvilised ning muudavad sügiseti värvi.

Sõnajalgu valides vaata, kas liik paljuneb võsunditega või kasvab puhmikuna. Kõrged võsunditega levivad liigid sobivad rohkem kasvama üheliigilises suuremas grupis, sest täidavad kiiresti laia ala ja segapeenras kipuvad teisi taimi lämmatama. Selline on näiteks harilik laanesõnajalg. Peenrasse soovitan valida pigem puhmikuna kasvavaid liike.

Bergeenia on suurte läikivate lehtedega madal pinnakatja, vastupidav igasugustes tingimustes. Kevadel rõõmustab tugevate roosakate kuni punakate õitega. Lehed on igihaljad. Kevadel tuleks bergeeniaid küll osaliselt vanadest lehtedest puhastada, kuid uued noored lehed kasvavad kiirelt peale.

Astilbed eelistavad parasniisket ja viljakat mulda. Neid on palju sorte, nii valgete, roosade kui lillakaspunaste õitega, mis moodustavad kohevaid püstisi õisikuid. Astilbed ei kannata läbikuivamist.

Varjuaeda sobivad ka mõned lopsakate lehtedega püsikud. Suurte lehtedega taimed vajavad tavaliselt niiskemat ja viljakamat mulda.

Laudleht kasvatab lahmakad lopsakad lehed, olles oma nime vääriline. Õied koonduvad kõrgetesse heledatesse õisikutesse. Lehed ei kannata öökülma ja taim ei talu läbikuivamist.

Rodgersia lehed on suured ja liigiti erineva kujuga. Õisikud on heledates toonides, suured ja dekoratiivsed. Rodgersiad ei talu külma. Lehed saavad kannatada nii kevadiste kui sügiseste öökülmadega.