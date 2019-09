KODUKIRI TULETAB MEELDE: maitsetaime- ja salatimajandus tuleb kolida õuest soojemasse kohta! 

Pimedal ajal tuleb taimedele kindlasti valgust juurde anda.

Hoolimata sellest, et tubane soojus meenutab suve, peab taimekasvatust harrastades meeles pidama, et päris ilma lisahooleta ei taha see hästi edeneda.

Külvamine

Kuna iga järgmine päev on eelmisest sutsu­­­­ke lühem, siis pika idanemisajaga seemnetest korralike taimede kasvatamine ei pruugi koduste vahenditega õnnestuda. Seetõttu tuleks valik teha kiirelt idanevate ja lühikest päeva armastavate kultuuride seast ning tarbida neid üsna noorelt, mikro­lehtede faasis. Aiakeskustes müüakse selleks üsna erinevaid seemneid ja seemnesegusid, peal märge baby-leaf või micro-leaf. Need segud sisaldavad sinepi, lehtsalati, lehtnaeri, kressi, redise jt seemneid. Olenevalt liigist võib need tavapäraselt külvimulda külvata (külvisügavust vaata seemnepakilt), aga saab ka ilma mullata hakkama. Sel juhul külvatakse seemned istutusnõu põhja asetatud niisutatud köögipaberile. Viimane variant nõuab rohkem hoolt, sest radiaatori kohal aknalaual kipub vesi paberilt kiirelt aurustuma.

Haljaspistikute tegemine

Haljaspistikutest taimede paljundamine on kiireim viis saada kiirelt n-ö suur taim. Protseduur ise on lihtne: taimelt tuleb lõigata umbes 5 cm pikkused (vähemalt 3 pungavahet) pistoksad ja need otsapidi vette torgata. Eriti hästi õnnestub sel meetodil paljundada vürtsbasiilikut, aga mul on õnneks läinud ka aedsalvei pistoksale juured alla saada. Kui pistoksale on tekkinud juba 1–2sentimeetrised juured, võib nad potti istutada. Mullaseguks sobib külvi- või maitsetaimemuld.

Lopsakad ja erksavärvilised maitsetaimed võivad köögis olla omaette sisustuselementideks.