Aia kujundamine – kui oled alati igatsenud aeda kirjulehised taimed 

Valik kirjulehelisi sorte

Puud ja põõsad:

- Thunbergi kukerpuude seas on palju kirjulehelisi sorte, nt ’ Admiration’, ’Golden Ring’, ’Harlequin’, ’Inspiration’

- siberi kontpuu: ’Sibirica Variegata’ ja ’Elegantissima’ on hallikasrohelise ja valge leheservaga, ’Argenteomarginata’ on laialt levinud kontpuu vorm, mille valge randiga lehed värvuvad sügisepoole roosakaks või lausa punasekirjuks

- Fortunei kikkapuu: valgekirjude lehtedega ’Emerald’n Gaiety’, kollakaservaliste lehtedega ’Emerald’n Gold’. NB! Need madalad kikkapuud on ka igihaljad!

- lodjapuulehine põisenelas ’Anny’s Gold’

- must leeder: sordil ’Madonna’ on valgekirjud ja sordil ’Pulverulenta’ lisaks ka kollasekirjud lehed

- Nipponi enelas: roosa-, kollase- ja rohelisekirjude lehtedega ’Gerlve’s Rainbow’

- harilik sirel: rohelise-kollasekirjude lehtedega ’Aucubaefolia’

- kaunis veigela: hallikasrohelise, roosa- ja valgekirjude lehtedega ’Monet’, valgekirjude lehtedega ’Variegata’. NB! Veigelad võivad meie kliimas olla pisut külmaõrnad, talvekindlus oleneb suuresti kasvukohast.

- üheemakaline viirpuu: valgekirjude lehtedega ’Variegata’