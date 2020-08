Varjulises aianurgas loovad efekti kirjulehised taimed 

Hostad on tuntud varjulise aia taimedena ning nende seas on palju kirjulehiseid sorte. Viimased tahavad rohkem päikest, ent kasvavad üsna edukalt ka siis, kui päikest ainult pool päeva näevad. Väga kuuma ja päikselist kasvukohta hostad üldjuhul ei armasta.

Suurelehine brunnera oma valgekirjude lehtede ja erksiniste õitega. Brunnera on kahjuks üks tigude lemmiklilli.

Münt, mille leheservas on valged triibud. Foto: Evely Karvak

Põnev kirju lehega tarbetaim on ka aed-mädarõigas ’Variegata’. Foto: Eva Luigas

Valik kirjulehelisi sorte

Puud ja põõsad:

- Thunbergi kukerpuude seas on palju kirjulehelisi sorte, nt ’ Admiration’, ’Golden Ring’, ’Harlequin’, ’Inspiration’

- siberi kontpuu: ’Sibirica Variegata’ ja ’Elegantissima’ on hallikasrohelise ja valge leheservaga, ’Argenteomarginata’ on laialt levinud kontpuu vorm, mille valge randiga lehed värvuvad sügisepoole roosakaks või lausa punasekirjuks

- Fortunei kikkapuu: valgekirjude lehtedega ’Emerald’n Gaiety’, kollakaservaliste lehtedega ’Emerald’n Gold’. NB! Need madalad kikkapuud on ka igihaljad!

- lodjapuulehine põisenelas ’Anny’s Gold’

- must leeder: sordil ’Madonna’ on valgekirjud ja sordil ’Pulverulenta’ lisaks ka kollasekirjud lehed

- Nipponi enelas: roosa-, kollase- ja rohelisekirjude lehtedega ’Gerlve’s Rainbow’

- harilik sirel: rohelise-kollasekirjude lehtedega ’Aucubaefolia’

- kaunis veigela: hallikasrohelise, roosa- ja valgekirjude lehtedega ’Monet’, valgekirjude lehtedega ’Variegata’. NB! Veigelad võivad meie kliimas olla pisut külmaõrnad, talvekindlus oleneb suuresti kasvukohast.

- üheemakaline viirpuu: valgekirjude lehtedega ’Variegata’