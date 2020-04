Ära unusta: ka aiataimed vajavad väetist! 

Päris ühtemoodi kõikide taimede väetamine aga ei käi. Olenevalt liigist. on toitainete vajadus taimedel erinev. On taimi, mis on kohastunud hakkama saama üsna­­gi ekstreemsetes tingimustes ja eelistavad pigem lahjemat kasvupinnast ning väga vähest väetamist. Sellised on näiteks kivik­taimla ja alpiaia taimed. Rikkalikult õitsevad, väänduvad ja viljuvad taimed (roosid, elulõngad, marjapõõsad, viljapuud ja köögiviljataimed) vajavad tunduvalt rohkem ja spetsiifilisemaid toitaineid.

Väetise doseerimisel järgi alati ohutust ja juhiseid. Foto: Living4media

Kõigepealt on oluline teada põhilisi taime­toitaineid (makroelemente), mida taimed kasvuks ja arenguks vajavad. ­Esmased makroelemendid on lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K). Lisaks neile vajavad taimed mitmesuguseid muid makro- ja mikroelemente.

Väetised võivad olla nii looduslikku kui ka mineraalset päritolu. Looduslikes väetistes on toitainete kontsentratsioon väiksem. Lisaks tööstuses toodetule saab väetisi ka ise n-ö toota. Kõige lihtsam on teha kodust komposti. Ka sügisesed lehed on väga hea mullamaterjal ning tuttava hobukasvataja juurest toodud sõnnik annab samuti rammu. Peab ainult teadma, et kodusel viisil (kuumutamata) komposti tehes ei hävi taimejäänustest pärit haigused ja kahjurid ning sinna sattunud seemnedki ei kaota idanemisvõimet. Samuti on komposti ja sõnnikuga väetamisel oht kas üle- või alaväetada, sest kusagil ei ole ju kirjas kasutusõpetust.