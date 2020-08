Lase fantaasial lennata! Kujunda põnev sein lastetuppa 

...Üks võimalus last inspireerida on jätta talle toas koht, mida ta saab ise kujundada. Seinale, mööblile või põrandale saab jätta ala, kuhu laps võib joonistada või seda kleebistega täiendada. Näiteks võib seinale valida mõne interaktiivse ehk tee-ise-tapeedi, mida laps oma soovi kohaselt piltide, foto­­de, joonistuste või kleebistega täiendab.

On olemas ka tapeete, millele on muster musta kontuuriga ette joonistatud ning laps saab kujundid ära värvida. Kes tervet tuba või seina ei taha värvitava tapeediga katta, saab valida väiksema ala, näiteks bordüüri, mida on lihtne paigaldada ning soovi korral ka hõlpsalt eemaldada.