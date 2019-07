Tee ise kivimosaiigist kõnniteeplaadid 

• Tõsta plaat oma kohalt kõrvale ning kaeva plaadi alt pinnast pisut rohkem kui plaadikõrguselt välja. • Tasanda auk ja kata põhi liivaga. • Tõsta kõnniteeplaat auku. Kui tarvis, lisa liiva või võta seda vähemaks, et plaat maapinnaga tasa oleks. Suru plaat auku. • Vajadusel vooderda plaadi servad mulla, liiva või peene kruusaga.

Looduskividega kaunistatud kõnniteeplaadid sobivad hästi muru sisse, väliköögi põrandasse, aia- või kõnniteele. Juba kivide plaadile sobitamine on vahva töö.

Vormi valikul on oluline, et selle serva kalle võimaldaks plaadi sealt hõlpsalt välja tõsta. Koguste arvestamisel tea, et näiteks 28 cm läbimõõduga praepanni kohta kulub 4–4,1 kg kuivbetooni ning 0,5 l vett. Valatava betooni paksus olgu vähemalt­

3 cm. Samuti võib betoonisegusse suruda traadist või plastist armatuurvõrgu.