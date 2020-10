Mööbel taimedele ehk Lillepostamentide võidukäik 

Kui spetsiaalset puna-sinise spektriga taimelampi pole, tasuks toataimedele leida võimalikult valge kasvukoht. Iga taime puhul tuleks siiski uurida, milline on tema valgusevajadus, sest vastasel korral võib poolvarju- või varjulembene taim sattuda terava lõunapäikese kätte või vastupidi. Samuti pole harvad juhud, kui talvel soetatud ja pideva hämarusega harjunud taim saab terava kevadpäikese käes korraliku põletuse. Seega pakkuge oma taimsele sõbrale elukohta mitte akna kõrval, kus on liiga pime, vaid otse tüllkardina taga hajutatud päikese-valguse tingimustes. Teada tuleks ka seda, et mida kaugemal aknast, seda pimedam on kasvukoht, isegi kui see inimsilmale veel üsna valge näib.